Uyuşturucu soruşturması | Ümit Karan itirafçı olacak

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan 88 şüpheliden 33'ünün itirafçı olmak için savcılığa başvurduğu ortaya çıkmıştı. Bu isimlerden bir tanesinin de geçtiğimiz haftalarda tutuklanan futbolcu Ümit Karan olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 2 hafta önce Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, DJ Merve Sanay ve fenomen Deniz Berk Cengiz'in de yer aldığı 23 şüpheliye operasyon düzenlendi.

"Uyuşturucu ticareti" , "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarını işlediği değerlendirilen şüphelilerden Adli Tıp'ta saç ve kan örneği alındı. Ümit Karan'la birlikte Karan'a uyuşturucu sattığı tespit edilen Timuçin Ünal, Gökhan Gümüş, Nuray İstek'in da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karan'ın kan ve idrarında yapılan incelemelerde uyuşturucu kullandığı da tespit edildi.

"Uyuşturucu ticareti" , "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarını işlediği değerlendirilen şüphelilerden Adli Tıp'ta saç ve kan örneği alındı.

"Karan bana kokain verdi"

Sabah'ın haberine göre "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklanan Ümit Karan'la ilgili Ş.N (23) isimli genç bir kız verdiği ifadede, Karan ile 7 ay önce görüştüklerini ve yaklaşık 3 kez uyuşturucu madde kullandıklarını söyleyen genç kız, Karan'ın kendisine kokain verdiğini iddia etti.

Ş.N., ifadesinde "Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan, kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti. Bunun karşılığında herhangi bir ücret ödemedim. Ümit Karan ile yaşadıklarımdan dolayı pişmanım. Kendisi neden beni kullandı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım"

İlk ifadesinde uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu madde temin etme suçlamalarını kabul etmeyen Karan, "Ben geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım" demişti. Herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermediğini öne süren Karan, Ş.Ö. isimli genç kızı da tanıdığını, kendisiyle ilişkisi olduğunu ancak kendisine kokain verme gibi bir durumun olmadığını öne sürdü.

"Bildiklerimi anlatmak istiyorum"

Bilindiği üzere Karan, kendisine uyuşturucu sağlayan isimlerin deşifre olduğunu öğrenmesi üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yapmak istedi. Soruşturma birimlerinin takibinden şüphelenen Karan, havalimanına giderken iki ayrı araç değiştiren ancak yine da yakalanarak gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Karan'ın "Bildiklerimi anlatmak istiyorum" diyerek itirafçı olmak için savcılığa dilekçe verdiği öğrenildi. Eski futbolcunun uyuşturucu trafiğini anlatmak için önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor.