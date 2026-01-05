Uyuşturucu soruşturması: Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı

Şarkıcı Hadise ve Gülşen'in de aralarında olduğu çok sayıda ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi.

Halk TV'de yer alan habere göre Şentürk'ün, "uyuşturucu soruşturması" kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi. Evinde gözaltına alınan Şentürk'ün adliyeye götürüldüğü ifade edildi.

Haluk Şentürk'ün menajerliğini yaptığı şarkıcılar arasında, Deniz Seki, Kamuran Akkor, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi isimler de yer alıyor.

Bu sabah yapılan operasyonla Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör’ün de gözaltına alındığı belirtilmişti.