Uyuşturucu soruşturması: Yusuf Güney sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık'ta hakkında gözaltı kararı verilen şarkıcı Yusuf Güney bugün sağlık kontrolünden geçirildi.

Güney, kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakılacak.

Öte yandan 18 Aralık’ta hakkında yakalama kararı verilen bir diğer isim oyuncu Melisa Döngel de pazar günü test verdikten sonra ifadesini verip serbest bırakıldı.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı.

İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan dört isim sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na (ADT) sevk edildi.

Dört isim Adli Tıp'ta kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise adreslerinde bulunamamıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.