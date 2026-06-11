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Uyuşturucu soruşturmasında CHP'li vekilin oğlu gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Uyuşturucu soruşturmasında CHP'li vekilin oğlu gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması Ankara'ya uzandı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında da gözaltı kararı verildi.

22 ünlü isim gözaltına alınmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheliyi gözaltına almıştı.

İşte gözaltı listesi

Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)
Tolga ÇAM (Modacı)
Ferhan KAYA (Borsacı)
Murat SAYGI (Yönetmen)
Enis Ahmet ONAT 
Ahmet KAROĞLU (Beko Ocakbaşı Sahibi)
Emre TARI (İş adamı)
Hasan VATAN 
Kerimcan DURMAZ
Kenan DOĞULU (Şarkıcı)
Beren SAAT (Oyuncu)
Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)
Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)
Reyhan KÜÇÜKYEĞEN
Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)
Yaşar İPEK (Şarkıcı)
Mehmet YILDIZ (Modellik Firması Sahibi)
Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)
Enis ARIKAN (Oyuncu)
Rafet Eren YORULMAZER
Ali Efe BEZCİ
Selin CİĞERCİ

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