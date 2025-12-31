Uyuşturucu soruşturmasında gündeme gelen ünlü mekanlara bir ay kapatma kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında 28 Aralık’ta İstanbul genelinde 34 eğlence mekânı ve otele eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda çok sayıda yasaklı madde ele geçirilmişti. O mekanlardan üçü ise soruşturmada adı geçen ünlü isimlerin uğrak mekanı olarak biliniyordu.

Suç unsuru tespit edilen Bebek Otel, Kütüphane ve Amaya isimli mekanlar kaymakamlık kararıyla 1 ay kapatıldı.

‘Bebek Otel’ isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirilmişti.

Kütüphane isimli işletme ise ilk kez soruşturmada ifade veren şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığını ifade etmesiyle gündeme gelmişti.

Etiler'de bulunan Kütüphane, son yıllarda ünlülerin uğrak noktası haline gelmiş ve ismi hızla popülerleşmişti. Ünlüler hakkında yapılan uyuşturucu soruşturmasında ise mekan dosya da önemli bir yer edinmişti. Mekanda fotoğraf çekmek yasak... Ayrıca bir binanın üst katında bulunan Kütüphane'ye neredeyse gizli bir yoldan geçilerek ulaşılıyor. Bir restoranın merdivenlerinden Kütüphane'ye çıkıldığında sizi kitaplarla dolu bir kitaplık karşılıyor. Bu yönüyle ismi gibi bir vitrin sergileyen mekan dikkat çekmiyor. Ancak bu kitaplıklarının birini ittiğinizde ise karşınıza bir gece kulübü açılıyor. Müşterileri seçen ve herkesin girişine izin verilmeyen bu işletmede bir referansa sahip olmanız gerekiyor.