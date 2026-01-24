Uyuşturucu test sonucu belli oldu, 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarıldı! Doğukan Güngör: 'Onları Allah'a havale ediyorum'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testinin pozitif çıkan Doğukan Güngör, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Tanıtımdaki sahneleri de çıkarılan Güngör'ün yerine yeni oyuncu arandığı belirtilirken Güngör'ün çekilen dizi sahnelerinin de kullanılmayacağı öne sürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğukan Güngör, "Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim. Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım. Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah'a havale ediyorum" dedi.