Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz’den açıklama

Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında aralarında sanatçı Mabel Matiz'in de bulunduğu 10 ismin testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Matiz, bağımsız bir laboratuvarda yaptırdığı ve negatif çıkan testin sonucunu paylaştı. Matiz, "Hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük üzüntü ve şaşkınlıkla öğrendim. Siz sevenlerimi doğru bilgilendirmek istiyorum. Ortada mutlaka bir yanlışlık var. Jandarma nezdinde verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu tetkikleri sonrasında aynı gün içinde bağımsız bir laboratuvarda verdiğim idrar testinin sonucu doğal olarak negatif çıktı. Onuda buradan sizlerle mecburen paylaşmak durumundayım. Kan ve saç tetkiklerinin de sonucunu bekliyorum, aynı şekilde negatif sonuçlanacağından şüphem yoktur" açıklamasını yaptı.