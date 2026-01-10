Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı'dan açıklama: 'Tövbe sürecinden geçiyorum'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ABD'de bulunan Şeyma Subaşı için yakalama kararı çıkarılmıştı. Subaşı, İstanbul'a döndükten sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmişti.

Şeyma Subaşı'nın testi pozitif çıktı

İfade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Şeyma Subaşı'nın kan ve saç örneklerinde yapılan inceleme tamamlandı. Subaşı'nın uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Şeyma Subaşı'dan açıklama: 'Tövbe sürecinden geçiyorum'

Test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

"Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim" diyen Subaşı, her şerde bir hayır olduğunu söyledi.

Kendisiyle ve geleceği ile alakalı büyük kararlar aldığı bir dönemde olduğunu vurgulayan Şeyma Subaşı, her zaman odağının sağlığı ve kızı olduğunu söyledi.

Subaşı, sözlerine "Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum. Ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum. Beni iyi niyetle gören herkese çok teşekkür ediyorum" diye devam etti.

Aleyna Tilki'nin test sonucu da pozitif çıktı

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Aleyna Tilki’nin uyuşturucu kullanıp kullanmadığına yönelik rapor ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda; test sonucu pozitif çıkan 25 yaşındaki Aleyna Tilki'nin esrar kullandığı yer aldı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Aleyna Tilki cephesinden ilk açıklama geldi. Aleyna Tilki'nin avukatı Adem Uğur Kızıldere, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Kızıldere, "Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır" iddiasında bulundu.

Aleyna Tilki'nin avukatı: "Pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz"

Adem Uğur Kızıldere, Tilki'nin saç örneğinde tespit edildiği belirtilen maddenin herhangi bir kimyasal madde olmadığını ve dumanla ilişkili olduğunu ileri sürdü.

Ünlü şarkıcının avukatı, açıklamasında "Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz" iddiasında bulundu.