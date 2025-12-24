Uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı istifa edecek mi? Sadettin Saran'ın kararı belli oldu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde testi pozitif çıktı. Peki uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran istifa edecek mi? Fenerbahçe Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Başkanlığıyla ilgili kararını verdiği belirtiliyor.
Savcılık tarafından uyuşturucu testi yapılan Sadettin Saran’ın saçından alınan örneklerde testin pozitif çıkmasının ardından gözler Fenerbahçe Başkanı Saran'a çevrilmişti.
Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Başkanlığı için kararını verdiği öğrenildi.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığını bırakmayacağını, istifa etmeyeceğini yakın çevresine açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Saran'ın avukatlarının ayrıca Adli Tıp raporuna da itiraz edecekleri öğrenildi.