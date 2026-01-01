Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney: Utanılacak hiçbir şey yapmadım, her şeyi anlatacağım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen şarkıcı Yusuf Güney’in saç örneklerinde kokain tespit edildi.

Karara tepki gösteren Güney, "Zavallısınız, nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar körsünüz" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre; soruşturma kapsamında Yusuf Güney’den alınan kan ve saç örnekleri titizlikle incelendi.

Yapılan testler sonucunda Güney’in saç örneklerinde "kokain" maddesi bulundu. Adli Tıp raporunda ayrıca, uyuşturucu maddenin vücutta parçalanmasıyla ortaya çıkan ana metabolit "benzoilekgonin" maddesinin de tespit edildiği belirtildi.

⚫️ Şarkıcı Yusuf Güney Hakkında Uyuşturucu İddiası: Saç Örneğinde Yasaklı Madde Tespiti



Şarkıcı Yusuf Güney hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan saç örneğine ilişkin adli raporda, yasaklı madde bulgusuna rastlandığı öğrenildi. pic.twitter.com/VkAdcYZQcQ — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) December 31, 2025

Test sonuçlarının kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yusuf Güney, suçlamaları reddetti ve kendisine bir "oyun" kurulduğunu iddia etti.

"Ülkenin yüzde 80'i bağımlı hâlde"

Güney, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi konuşma sırası bende… Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım. Bana bunu neden yaptıklarını siz aklı başında olanlar çok iyi biliyorsunuz. Dönen dolaplarda, topluluk olarak geldiğimiz son noktayı da çok iyi biliyorsunuz."

Daha önce yaptığı "astral seyahat" açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı, kendisini eleştirenlere "beyinsizler" diyerek seslendi:

"'Madde kullanmış, astral yapmış' diyen tüm beyinsizler, sözüm size… Ülkenin yüzde 80'i bağımlı hâlde. Anlattıklarımın, yaşadıklarımın zerresini anlatın, deneyimleyin; göreyim sizi. Zavallısınız… Hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar kör ve sağırsınız. Gerçekleri kabul edin ya da etmeyin; korkun, susun, görmezden gelin — fark etmez. Her şeyi anlatacağım sizlere."