  3. Uyuşturucu testi 'temiz' çıkan İrem Derici'den ilk açıklama: Beton Derici’ye güvenin
Uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örnekleri alınan ünlü isimlerden 8'inin vücudunda uyuşturucu madde tespit edildi. Test sonucu temiz çıkan isimlerden biri olan İrem Derici, “Beton Derici’ye güvenin, bugüne kadar asla yalan söylemedim” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 8 Ekim'de Adli Tıp Kurumu'na gönderilen 19 ünlünün kan ve saç numunelerine ait analizler tamamlandı.

Yapılan analizlerde Dilan Polat, Derin ve Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saç örneklerinde kokain, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan örneklerinde "THC-COOH" adlı uyuşturucu madde tespit edildi.

Testlerd, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter'in kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlandı.

Analizlerde Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci Yamantürk'ün saç ve kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmedi.

İrem Derici'den ilk açıklama

Derici, test sonucuyla ilgili paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, “Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum. Beton Derici’ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de” ifadelerini kullandı.

