  3. Uyuşturucu soruşturması: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya dahil 19 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler 4 Şubat çarşamba günü gözaltına alınmıştı.

Ağabeyi de tutuklanmıştı

Öte yandan Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin tutuklanmasının ardından bu sefer de kardeşi Ali Kaya uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

