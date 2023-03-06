Uzlaşma sağlandı: 6 lider tekrar aynı masada

ANKARA (EKONOMİ)

6’lı masanın şok şekilde dağılmasının ardından çok sürpiz bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu İYİ Parti Genel Merkezinde kabul eden Meral Akşener, masanın yeniden devamı için bu iki ismin icracı, yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasını önerdi.



Bu öneriyi İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıkladı. Zorlu, “Milletin sesi olma zorunluluğunu en başından bu yana bu bilinçle hareket eden Genel Başkanımız, milletimizin sesi doğrultusunda milleti heyecanlandıracağını düşündüğümüz, yeniden heyecana oluşturacak yeni bir öneriyle millet ittifakına öneri oluşturuldu.



Her iki belediye başkanımıza, seçilecek 13. Cumhurbaşkanının yetkili icracı iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini ilettiler. Bu önerileri önümüzdeki dakikalar içinde Kemal Kılıçdaroğlu’na da aktaracaklar” ifadesini kullandı.

Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti çıkışında kısa birer açıklama yaptılar.

Ekrem İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle geldik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ile ziyaret ettik. Bugün bu ziyaretimizi Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu bilgisiyle yapıyoruz. Biz Türkiye’mizin depremle birlikte yaşadığı zor günlerde ve memleketimizin geleceği açısından 6’lı masanın stratejisinin önemli olduğu bilincindeyiz. Buna binaen buradayız. Saygıdeğer genel başkanımızla duygularımızı paylaştık.

Yavaş: Önümüzde seçim var, milletin ayrılığa tahammülü yok

“Biz Millet İttifakı belediye başkanlarıyız. Ankara İstanbul gibi büyükşehirleri kazandık. Önümüzde seçim var, milletin ayrılığa tahammülü yok. Bu yaraları saracak şekilde bir araya gelinmesi halkımızın arzusudur. Bunu genel başkanımıza ilettik, değerlendirecekler”

Bu gelişmenin ilk işareti Kemal Kılıçdaroğlu’nun programında yaşandı. Daha önceden Millet İttifakı toplantısının ardından saat 16:00’da CHP Genel Merkezi önünde miting tarzı bir toplantıya katılacağı belirtilen Kılıçdaroğlu’nun bu programı saat 19:00’a ertelenmişti.

Tatlıoğlu: Teklifimiz ilettik, süreci takip ediyoruz

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada ise ilk kez Cumhurbaşkanı adayı ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayının seçim öncesi ilan edilmesi yönünde bir teklifte bulunduklarını ve bunun sonucunu beklediklerini bildirdi.

Tatlıoğlu şunları söyledi:

“Kemal Bey'in seçilmesi durumunda, ilan edilmiş CB yardımcısı olması teklifini sundu. Şimdi onu bekliyoruz. O konuda bir problem yok, süreç var arkadaşlar. Öneri yapıldı sadece. Sayın Genel Başkan CB adaylığıyla ilgili isimlerini önerdiği iki Millet İttifakı belediye başkanı ile görüştü, bunlar üzerinden teklifini iletti. İlk defa bir seçimde CB adayı ile Cumhurbaşkanı Yardımcılarının ismi de zikredilerek gidilmesi teklifi var. Bu teklif sürecini birlikte takip ediyoruz.”

Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, JW Marriot Otel'de bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi, 15 dakika sürdü.

Görüşmeye ilişkin İYİ Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan Parti Sözcüsü Zorlu, Akşener'in milletin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin gereği olarak bir öneri getirdiğini söyledi.

Zorlu, şunları kaydetti:

"İki değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın icracı, yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda, az önce Sayın Genel Başkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler.

Şu an itibarıyla Genel Başkanımız birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

6 lider yeniden bir arada

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı'nın toplantısı başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.

Akşener'i Karamollaoğlu kapıda karşıladı.

Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilecek.

Öte yandan Saadet Partisi Genel Merkezi önüne davet edilen çok sayıda partili de adayın açıklanmasını bekliyor.