Uzlaştırıcıların 2024 asgari ücret tarifesi belirlendi

Adalet Bakanlığının "2024 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 590-885 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda bin 775-2 bin 375, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 2 bin 375-2 bin 965 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 2 bin 965-3 bin 560 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 3 bin 560-4 bin 155 lira arasında ödeme yapılacak.

Uzlaştırıcıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde ise 2-3 kişinin taraf olması durumunda 885-bin 180 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda bin 180-bin 480 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda bin 480-bin 775 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 1775-2 bin 70 lira arasında ücret ödenecek.