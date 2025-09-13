  1. Ekonomim
Uzman Çavuş Yeşil, kontrol devriyesinde otomobil çarpması sonucu şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in yol kontrol devriyesi esnasında bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde şehit olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil, yol kontrol devriyesi esnasında bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde şehit oldu. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

