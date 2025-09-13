Uzman Çavuş Yeşil, kontrol devriyesinde otomobil çarpması sonucu şehit oldu

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil, yol kontrol devriyesi esnasında bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde şehit oldu. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."