Uzman isim tarih verdi: Rüzgar duracak, İstanbul yılın en sıcak günlerini yaşayacak
Poyrazın etkisini kaybetmesiyle birlikte İstanbul'da sıcak hava dalgası etkisini artıracak. Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının 35 dereceye kadar yükselmesi, nem oranının ise yüzde 90-95 seviyelerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar, bunaltıcı sıcakların 13 Ağustos'a kadar etkili olacağını belirtiyor.
İstanbul bu yıl önceki senelere göre daha rahat bir yaz geçiriyor.
Marmara Bölgesi'nde etkili olan poyraz, hava sıcaklığını olduğundan daha serin hissettiriyor. Poyrazın etkisinin düşmesiyle birlikte İstanbul'un yılın en sıcak günlerini yaşayacağı tarih belli oldu.
İstanbul'a yılın en sıcak günleri geliyor
Ağustos ayıyla birlikte hava sıcaklığı artıyor, nem daha da bunaltıcı hale geliyor.
İstanbul'da çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sıcak hava dalgasının 13 Ağustos'a kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı.
Hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükselecek
İstanbul'da bu hafta hava sıcaklığının bunaltacağını söyleyen Çalışkan, bağıl nem oranının yüzde 90-95'lere çıkacağını ifade etti.
Çalışkan, İstanbul'da çarşamba günü 33 derece olması beklenen hava sıcaklığının cuma gününe gelindiğinde 35 dereceye doğru yükseleceğini söyledi.