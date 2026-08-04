Uzman isim tarih verdi: Rüzgar duracak, İstanbul yılın en sıcak günlerini yaşayacak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul bu yıl önceki senelere göre daha rahat bir yaz geçiriyor.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan poyraz, hava sıcaklığını olduğundan daha serin hissettiriyor. Poyrazın etkisinin düşmesiyle birlikte İstanbul'un yılın en sıcak günlerini yaşayacağı tarih belli oldu.

İstanbul'a yılın en sıcak günleri geliyor

Ağustos ayıyla birlikte hava sıcaklığı artıyor, nem daha da bunaltıcı hale geliyor.

İstanbul'da çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sıcak hava dalgasının 13 Ağustos'a kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükselecek

İstanbul'da bu hafta hava sıcaklığının bunaltacağını söyleyen Çalışkan, bağıl nem oranının yüzde 90-95'lere çıkacağını ifade etti.

Çalışkan, İstanbul'da çarşamba günü 33 derece olması beklenen hava sıcaklığının cuma gününe gelindiğinde 35 dereceye doğru yükseleceğini söyledi.