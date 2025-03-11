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Uzmanı anlattı: SGK, sahte boşanmaları nasıl tespit etti?

SGK, 2024 yılında gerçekleştirdiği denetimlerde, yetim maaşı almak için anlaşmalı boşanma yapan ancak boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişiyi belirledi. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, sahte boşanmaların nasıl tespit edildiğini anlattı.

Haber Merkezi
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Uzmanı anlattı: SGK, sahte boşanmaları nasıl tespit etti?
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024'te yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişiyi tespit etti.

Bu kişilere SGK tarafından ödenen aylıklar faiziyle geri alınacak. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, "SGK bünyesinde kontrol memuru ve sigorta müfettişleri mevcut" diyerek, hileli boşanmaların nasıl tespit edildiğini anlattı.

SGK Uzmanı Yılmaz, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şikâyet ediyorlar"

"Sahte boşanmaları tespit ederken çeşitli teknikler kullanılıyor. SGK bünyesinde kontrol memuru ve sigorta müfettişleri mevcut. Bu tekniklerin birincisi boşanmadan sonraki ilk bir yıllık süre çok kritik. Bir yıllık süre içindeki başvurularda herhangi bir detay olmuyor. SGK ya da CİMER'e şikayette bulunuyorlar. En yakınlarındaki akrabaları vasıtasıyla şikayet olabiliyor. Eğer çekişmeli boşandılar ise eski eş de gidip şikayette bulunabiliyor."

"Faturalara bakılıyor"

"Muhtar, kişilerin ikametlerine bakıyor. Nüfus Müdürlüğü üzerinden yerleşim yeri belgelerine bakılıyor. Elektrik, su, internet, telefon gibi fatura hesaplarına bakılıyor. Banka hesaplarının şubelerine bakılıyor. Bizzat ilgili adrese gidilip komşuların ifadelerine başvuruluyor."

"Sosyal medya kontrolü"

"Çiftler birbirleriyle alakalı fotoğrafları sosyal medyaya koymuşlar mı? Buna da bakılıyor. Yan yana fotoğraf koymuşlar mı? Yorumlara kadar bakılıyor. Titizlikle araştırma yapılıyor. Raporlar hazırlanıyor. İspat yükümlülüğü taraflar üzerine kalıyor."

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