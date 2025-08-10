  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Uzmanı uyardı: Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Takip Et

Uzmanı uyardı: Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Termometrelerin Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de 38 ila 41 dereceyi göstermesi bekleniyor. Uzmanlar, vatandaşları 11:00-16:00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uzmanı uyardı: Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yurt genelinde bu hafta da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Macit, vatandaşları 11:00-16:00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu hafta Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un doğusunda yağış beklendiğini aktaran Macit, yurdun diğer kesimlerinde yağış görülmeyeceğini, az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağını söyledi.

Hava sıcaklıklarının özellikle güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca da sıcaklıklar böyle devam edecek. Çarşamba günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek " diye konuştu.

Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Macit, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 11:00-16:00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde, Kuzey Ege'de gelecek 3 gün boyunca fırtına beklendiğini aktaran Macit, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceğini söyledi.

Hava tahmin uzmanı Macit, 3 büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmediğini, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de de 38 ila 41 derecelerde seyredeceğini kaydetti. 

İş insanı Halit Yukay'ın kaybolmasıyla ilgili kritik gelişme: Gözaltına alınan kaptan tutuklandıİş insanı Halit Yukay'ın kaybolmasıyla ilgili kritik gelişme: Gözaltına alınan kaptan tutuklandıGündem
Gündem
Rize'nin beş ilçesinde heyelan: 28 köy yolu ulaşıma kapandı
Rize'nin beş ilçesinde heyelan: 28 köy yolu ulaşıma kapandı
Çanakkale’de orman yangını: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor
Çanakkale’de orman yangını: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor
Çorlu’da tekstil fabrikası ve seramik deposunda büyük yangın
Çorlu’da tekstil fabrikası ve seramik deposunda büyük yangın
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolmasıyla ilgili kritik gelişme: Gözaltına alınan kaptan tutuklandı
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolmasıyla ilgili kritik gelişme: Kaptan tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu: Boşanma davalarında 'arabuluculuk' dönemi başlıyor
Bakan Tunç duyurdu: Boşanma davalarında 'arabuluculuk' dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi mesajı