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Uzmanından Adana depremi açıklaması: 6 Şubat'ın artçı sarsıntısı...

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Melih Baki, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen deprem hakkında açıklama yaptı. Baki, 4,6 büyüklüğündeki depremin biriken enerjinin boşalması sonucu yaşandığını ve 6 Şubat depremlerinin artçısı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
İHA
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Uzmanından Adana depremi açıklaması: 6 Şubat'ın artçı sarsıntısı...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Baki, “Bunlar artçı depremler. Kahramanmaraş depreminin artçılarıdır. Biriken enerji boşalımı olarak değerlendirebiliriz. Doğu Anadolu fayı Kahramanmaraş’a kadar gelir ve buradan üç kola ayrılır. Bir kol Kozan’a iner. Bir kol İskenderun Körfezi’ne uzanır, bir kol da Hatay’a uzanır. Bu hatta yaşanan deprem Kozan’daki enerji boşalımından kaynaklanmıştır.” dedi.

Adana’da deprem sonrası panik güvenlik kamerasında...

 

 

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