Uzmanlar uyardı: İstanbul'da bu 3 ilçe zehir soluyor

İstanbul'da 3 ilçe için hava kirliliği alarmı verildi. İstanbul'un üç büyük ilçesinde nefes almanın imkansız hale geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Orhan Şen, tehlikeli partiküllere dikkat çekti.

Şen, "İstanbullu zehir soluyor. En kirli ilçelerin başında Mecidiyeköy, Esenler ve Avcılar geliyor. İstanbul’da hava kalitesi değerlerinde PM değeri 2.5. Yani hava kalitesi değeri olması gereken değerin çok çok altında. Hava çok kirli" ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen konuyla ilgili, “İstanbul'un bazı semtlerinde partiküler madde kirliliği artık çok fazla. PM 2.5 dediğin 2.5 mikrometre çaplı partiküllerdir bunlar. Konsantrasyon da 57-60 civarında gösteriyor ki bunlar Dünya Sağlık Örgütü’nün eşik değer olarak koyduğu 10 mikrogram/metreküpün çok üzerinde bu değer” ifadelerini kullandı.

Şen, hava kirlilik oranını değiştiren önemli maddeleri, konutlardan çıkan kirlilik, ulaştırma ile yollardan çıkan kirlilik ve fabrikaların oluşturduğu kirlilik olarak sıraladı.

Kalitesiz havayı solumanın zararları nelerdir sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Orhan Şen, “Kirleticiler içindeki bu partikül maddeler insan sağlığı açısından son derece zararlı. Bu dizel araçlardan kurtulmamız lazım yani içten yanmalı motorlardan kurtulmamız lazım. Böylelikle emisyondan kurtulacağız” diye konuştu.