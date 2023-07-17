Uzmanlar uyardı: Yeni haftada 5 gün cehennem sıcağı var!

Dünya Meteoroloji Örgütü, aşırı sıcakların 2 hafta daha süreceğini açıkladı.

Türkiye'yi de etkisine alan aşırı sıcaklar özellikle orman yangınları için risk oluşturuyor.

İtalyan meteorolog Fiulio Betti, ‘19-23 Temmuz arasında sadece İtalya’da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar’da sıcaklık zirveye ulaşacak’ değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve birçok Avrupa ülkesi sıcaklıklarla boğuşuyor. Avrupalıların Dante’nin Cehennem eserinden esinlenerek “Kerberos (3 başlı köpek)” adı verdiği şiddetli bir sıcak hava dalgası henüz sona ermemişken uzmanlar daha şiddetli bir sıcak hava dalgasının yolda olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Meteoroloji Örgütü, 41 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığının gelecek 2 hafta boyunca Akdeniz bölgesinde, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da birçok yerde ve Türkiye’de etkisinin sürmesinin tahmin edildiği belirtti.

İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti, BBC’ye açıklamasında “Sıcaklıklar 19-23 Temmuz tarihleri arasında sadece İtalya’da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar’da da zirveye ulaşacak. Bu bölgelerde yerel sıcaklık rekorları kırılacak” tahmininde bulundu.

İtalyan basınına göre, sıcak hava dalgasında Sardunya’da 48 derece sıcaklığın görülmesi bekleniyor. Ağustos 2021’de Sicilya’da kaydedilen 48.6 derecelik Avrupa sıcaklık rekoru kırılmıştı.