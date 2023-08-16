'Üzüm taban fiyatı en az 60 lira olmalı'

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Manisa'da üreticinin üzüm taban fiyatlarının açıklanmasını beklediğini ifade etti.

Manisa'da yaşanan aşırı yağışlar ve dolu yüzünden üzüm bağlarının çok zarar gördüğünü anlatan Sunat, ortamdaki çamur yüzünden üreticinin bağlara traktörlerini sokamadığını ve zamanında ilaçlama yapamadığını belirtti.

Sunat, bu yıl bağlarda yüzde 35-50 arasında verim kaybının olacağını, çıkan ürünün toplam maliyeti karşılamayacağı için bağ bozumu yapılmayacağını ve üreticilerin zarar edeceğini söyledi.

Tarımsal üretimde kullanılan mazot fiyatında acil olarak düzenlemeye gidilmesi gerektiğini dile getiren Sunat, "Her yıl yaşanan doğal afetler, emek ve yüreği de üstüne koyarsak İYİ Parti olarak teklifimiz 9 numaralı üzümün taban fiyatının asgari 60 TL olması yönündedir." diye konuştu.