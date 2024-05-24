Uzun süredir ortada yoktu: Berat Albayrak aylar sonra ilk kez maçta görüntülendi
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun bir aranın ardından dün akşam oynanan Türkiye Kupası finalinde görüntülendi. Albayrak, Trabzon-Beşiktaş maçını tribünde çocuklarıyla birlikte izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra uzun süre görüntülenmemişti. Albayrak, son olarak Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Galata Köprüsü'nde düzenlendiği Filistin'e destek mitingi için çağrı yapmış ve 1 Ocak'taki mitinge katılmıştı. Albayrak, aylar sonra dün akşam Türkiye Kupası finalinde görüntülendi.
Çocuklarıyla birlikte maçı izledi
Albayrak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçını çocuklarıyla birlikte statta izledi.