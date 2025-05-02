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Vahap Munyar yeniden TGC başkanı seçildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 48. Genel Kurulu tamamlandı. Vahap Munyar başkanlığındaki “Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu” seçimleri kazanarak yönetimde güven tazeledi. Vahap Munyar, “Gazetecilik suç değildir. Mesleğimizin onurunu korumaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi
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Vahap Munyar yeniden TGC başkanı seçildi
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 48’inci Genel Kurulu, 30 Nisan Çarşamba günü yapılan seçimle tamamlandı.

Vahap Munyar güven tazeledi

Seçimi, mevcut başkan Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi’nin Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın öncülüğündeki “Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu” kazandı. Seçimde 311 üye oy kullandı, 301 oy geçerli sayıldı.

"Bayrağı daha yukarı taşımaya çalışacağız”

Yeni dönemde TGC Yönetim Kurulu’nda Vahap Munyar, Sibel Güneş, Doğan Şentürk gibi isimler görev alacak. Seçim sonrası konuşan Munyar, “Cemiyetimizin büyüklerinden aldığımız bayrağı daha yukarı taşımaya çalışacağız” diyerek, siyasi angajmandan uzak duracaklarının altını çizdi.

"Özgür gazeteciliğin yanında olduk"

Munyar, “Hep özgür gazeteciliğin yanında olduk. Herhangi bir siyasi partiye yakınlığımız yok. Biz bu cemiyetin kapısından içeriye girerken siyasi şapkamızı çıkarırız” dedi.

"Eğitim projelerine ağırlık verilecek"

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ise, “Bağımsız gazetecilik için mücadele ediyoruz. Genç iletişimcilerle haber atölyeleri kuracağız” diyerek yeni dönemde eğitim projelerine ağırlık verileceğini vurguladı.

Yönetim Kurulu üyesi Doğan Şentürk de seçim sürecini “Bu bizim için bir güven oyu oldu. Cemiyetin çimentosu olan dayanışmayı sürdüreceğiz” sözleriyle değerlendirdi.

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