Vahap Munyar’ın ablası Fadime Yalçın vefat etti

Vahap Munyar, sosyal medya hesabından duygularını şu şekilde dile getirdi: "Olmadı be ablam... 6 yaş büyüktü ama anamızın vefatı sonrası ona hep anam gibi sarıldım. Ablam Fadime Yalçın’ı bugün 14.00’te Malatya’da ebediyete uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun."

• Olmadı be ablam

• 6 yaş büyüktü ama anamızın vefatı sonrası ona hep anam gibi sarıldım

• Birinci fotoğrafta Mayıs 2018’de mesire yerindeydik. İkincisi 19 Temmuz 2024, hastanede

• Ablam Fadime Yalçın’ı bugün 14.00’te Malatya’da ebediyete uğurluyoruz.

• Mekanı cennet olsun pic.twitter.com/EaGmB9p4w1 — Vahap Munyar (@VahapMunyar) August 27, 2024

TGC Yönetim Kurulu, Fadime Yalçın'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda 'Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar’ın ablası Fadime Yalçın 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü vefat etti. Vahap Munyar’ın acısını paylaşıyor, ailesine baş sağlığı ve sabır diliyoruz' denildi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Vahap Munyar'ın ablası Fadime Yalçın’ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, “Üyemiz Vahap Munyar ve ailesine Allah'tan sabır, merhume hanımefendiye rahmet dileriz” ifadelerini kullandı.