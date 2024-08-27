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Vahap Munyar’ın ablası Fadime Yalçın vefat etti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü ve yazarımız Vahap Munyar’ın ablası Fadime Yalçın, Malatya’da tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Fadime Yalçın’ın cenazesi bugün saat 14.00'te Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilecek.

Haber Merkezi
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Vahap Munyar’ın ablası Fadime Yalçın vefat etti
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Vahap Munyar, sosyal medya hesabından duygularını şu şekilde dile getirdi: "Olmadı be ablam... 6 yaş büyüktü ama anamızın vefatı sonrası ona hep anam gibi sarıldım. Ablam Fadime Yalçın’ı bugün 14.00’te Malatya’da ebediyete uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun."

TGC Yönetim Kurulu, Fadime Yalçın'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda 'Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar’ın ablası Fadime Yalçın 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü vefat etti. Vahap Munyar’ın acısını paylaşıyor, ailesine baş sağlığı ve sabır diliyoruz' denildi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Vahap Munyar'ın ablası Fadime Yalçın’ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, “Üyemiz Vahap Munyar ve ailesine Allah'tan sabır, merhume hanımefendiye rahmet dileriz” ifadelerini kullandı.

 

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