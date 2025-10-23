Vahap Seçer: Adayımız Çankaya’da Cumhurbaşkanı olacak

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP’nin Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçe örgütlerini ziyaret etti.

Seçer, burada yaptığı konuşmada, “Seçimlere birlik ve beraberlik içinde gittiğimizde Türkiye’yi biz yöneteceğiz. Bizim adayımız Çankaya’da Cumhurbaşkanı olacak ve CHP iktidara gelecek” ifadelerini kullandı.

Seçer, CHP Anamur İlçe Başkanı Arif Çakırcı ve yönetimi, Bozyazı İlçe Başkanı Baykal Arıdeniz ve yönetimi ile Aydıncık İlçe Başkanı Eyüp Arslan Sürmeli ve yönetimiyle bir araya gelerek, göreve seçilen ilçe başkanlarını ve yönetimlerini tebrik edip, başarılar diledi. İlçe örgütü ziyaretlerinde partililerle sohbet eden Seçer, yurttaşların, muhtarların ve partililerin taleplerini dinleyerek görüş alışverişinde bulundu.

“İktidar tam çeyrek asırdır hükmünü sürdürüyor"

Türkiye’yi çeyrek asırdır mevcut iktidarın yönettiğini söyleyen Seçer, ülkenin demokrasi dışı kararlarla yönetilir hale geldiğini vurguladı. Seçer, “İktidar tam çeyrek asırdır hükmünü sürdürüyor. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçildi, hukuk devleti anlayışı vardı, hukuktan çıkıldı, Türkiye’de yargı kararları tartışılır oldu. Şimdi davaları tartışıyoruz ama neyi tartışıyorsunuz? ‘Bu savcının, mahkemenin kararı yanlış’ diyoruz. Bunları hukukun olduğu bir toplumda tartışın, hukukun askıya alındığı bir toplumda neyi tartışıyoruz” diye sordu.

"Kahramanlık türkülerinin karşılığı yok"

Yurttaşa yaklaşmanın tek yolunun hizmetten geçtiğini söyleyen Seçer, “Hamasetin, bağırıp çağırmanın, kahramanlık türkülerinin karşılığı yok. Yörük ellerine, köylere gidelim; insanın suyu yok, derdine çare olamamışsın, sabahtan akşama kadar hukuksuzluğu, laikliği, Türkiye’deki demokrasiyi, insan hakları ihlallerini anlat; bir şey anlar mı, anlamaz. Çünkü aklı susuzlukta, hayvanına su veremiyor, evinde suyu yok. Bizim işimiz onun suyunu vermek, fidesini-fidanını göndermek, gübre desteği vermek, kadının üretimine destek olmak, bir başına özgürce ayakta kalmasını sağlamak. Bizden istenen bu” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’yi, dünyayı, geleceği okuyabilen insanlardan oluşan bir partiyiz"

CHP’nin güçlü bir parti olduğunu vurgulayan Seçer, “Biz çalıştık, kazandık, güçlü bir aileyiz. Siyaseti ve toplumu bilen, Türkiye’yi, dünyayı, geleceği okuyabilen insanlardan oluşan bir partiyiz. Belediyelerimiz çok değerli hizmetler yaptı, halkımızın takdirini kazandı. Ciddiyetle, bilinçle, birlik ve beraberlik içerisinde seçimlere gittiğimiz takdirde Türkiye’yi biz yöneteceğiz. Bizim aday gösterdiğimiz bir arkadaşımız Çankaya’da Cumhurbaşkanı olacak. CHP iktidar olacak, aydınlık günler bizlerin sayesinde olacak” diye konuştu.

"Ülkenin adalet konusunda sıkıntıları ayyuka çıktı"

Yerel yönetimlerde iktidar olduklarının altını çizerek, bunun genel seçimlere de etki edeceğini sözlerine ekleyen Seçer, “Vatandaş; ‘24 senedir oy veriyorum, seçime kadar bir çeyrek asır geçecek. Oy verdiğim insanlar iş başında. Bir değişim istiyoruz. Ülke ekonomisi iyi değil, ülkenin adalet konusunda sıkıntıları ayyuka çıktı. Milyonlarca insanın oyunu ve güvenini almış siyasetçi ya da kitleleri etkileyen gazeteciler, sanatçılar, yazarlar cezaevinde çürüyor. Daha mahkemesi görülmemiş, iddianamesi yazılmamış. Bunlar hukuk devletinde olmaz’ diyor” ifadelerini kullandı.

Tutuklu belediye başkanları konusuna eleştiri getiren Seçer, hukukta tutukluluğun istisnai bir durum olmasına rağmen Türkiye’de bu durumun tersinden işlediğine vurgu yaptı.

“İktidar değişikliği türkiye’de her şeyi değiştirir”

Seçer, anayasa karşısında herkesin eşit yurttaş olduğunu vurgulayarak, “Suçluluğu ispat edilmemiş siyasetçileri cezaevinde çürütemezsiniz, itirazımız buna. Mücadeleye devam edeceğiz. İktidar değişikliği Türkiye’de her şeyi değiştirir. Bunun da en büyük adayı CHP. Her şey bizim elimizde. Nasıl belediyelerde yaptığımız başarılı hizmetlerle vatandaşımızı memnun ettiysek, onların gönüllerine girdiysek, ilk seçimlerde bu ülkeyi özlenen noktaya getireceğiz” dedi.

CHP’nin "Türkiye’nin sigortası" olduğunun altını çizen Seçer, “CHP parti okuludur. MHP de AK Parti de İYİ Parti de diğer partiler de hepsi CHP okulundan çıkmıştır. Bu bir realitedir, bir siyasi gerçekliktir” dedi.