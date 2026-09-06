Vahap Taştan: Fonlara yüzde 10 stopaj yabancının ilgisini azaltabilir

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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte, SPK’nın geçtiğimiz hafta sonu yürürlüğe koyduğu fonlara ilişkin düzenlemeye vergi boyutu da eklendi.

Yeni düzenleme kapsamında para piyasası fonları ile fon adında “para piyasası” ibaresi bulunan serbest fonlarda yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar için stopaj oranı yüzde 0’dan yüzde 10’a yükseltildi.

Düzenlemeyi değerlendiren Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Dr. Vahap Taştan, kararın geçmiş dönemlerde elde edilen kazançları kapsamadığını ancak halihazırda elde tutulan fonlardan sağlanacak kazançlar açısından geçerli olacağını belirtti.

Taştan, düzenlemenin olumlu taraflarından birinin ise gerçek kişiler için uygulanan yüzde 17,5’lik stopaj oranı ile kurumsal yatırımcıların vergi yükü arasındaki farkın azaltılması olduğunu ifade etti.

Yabancıların portföyü 532 milyar TL

MKK verilerine göre yabancı yatırımcıların ağustos ayı itibarıyla cari portföy değeri 532 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Yabancı yatırımcıların portföy değerleri ile toplam yatırımcı sayısında aylık bazda artış eğiliminin sürdüğüne dikkat çeken Taştan, bu rakamın tamamının para piyasası fonlarından ya da kurumsal yatırımcılardan oluşmadığını vurguladı.

Vergilendirme düzenlemesinin piyasanın bir süredir beklediği başlıklardan biri olduğunu belirten Taştan, yeni kararın bu noktada sıkılaştırıcı bir etki yaratabileceğini söyledi.

“Yabancı pozisyonlanmasını azaltabilir”

Taştan, vergi düzenlemesinin yabancı yatırımcıların pozisyonlanması üzerinde azaltıcı bir etki yaratabileceğini, olası faiz indirimleriyle birlikte yabancı yatırımcı ilgisinin de kademeli olarak azalmasının mümkün olduğunu belirtti.

Ancak bu azalmanın sert bir boyuta ulaşmasını beklemediklerini kaydeden Taştan, Türk Lirası’nın yıl başından bu yana gelişen ülke para birimleri arasında en yüksek faiz sunan para birimi konumunda olduğuna işaret etti.

Türk Lirası’nın toplam mevduatlar içindeki payının şu anda yüzde 60’ların biraz üzerinde olduğunu ve istenen seviyelerde bulunduğunu ifade eden Taştan, önümüzdeki aylarda olası faiz indirimlerinin hane halkının yatırım tercihlerini sınırlı da olsa etkileyebileceğini dile getirdi.