Vakıf üniversiteleri ücretleri 1,5 milyon liraya yaklaştı

Vakıf üniversiteleri 2025-2026 akademik yılı eğitim ücretlerini açıkladı.

Bilkent Üniversitesi'nde tüm bölümlerde geçen akademik yıl 620 bin lira olan yıllık ücret, bu yıl yüzde 53 artışla 950 bin liraya yükseldi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde (TOBB ETÜ) tıp fakültesi ücreti yüzde 55 zamla 840 bin liradan 1 milyon 302 bin liraya çıkarıldı.

Üniversitenin diğer lisans programlarında da eğitim ücretleri 600 bin liradan 930 bin liraya yükseltildi.

Ufuk Üniversitesi’nde eğitim, fen-edebiyat, hukuk fakültelerinde eğitim ücretleri yüzde 39 artırılarak 540 bin liradan 750 bin liraya ulaştı. Meslek yüksekokulu programları ise yaklaşık aynı oranda artırılarak 340 bin liradan 470 bin liraya çıktı.

Tıp ve diş hekimliği bölümlerinde eğitimin bedeli 1,5 milyon liraya yaklaştı

Başkent Üniversitesi’nde tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitim görmenin bedeli dikkati çekti. Geçen yıl 820 bin lira olan eğitim bedeli bu yıl yüzde 80'in üzerinde artışla 1 milyon 480 bin liraya yükseldi.

Acıbadem Üniversitesi'nde geçen yıl yüzde 50 burslu haliyle 750 bin lira olan tıp fakültesi ücreti, bu yıl 1 milyon 175 bin liraya çıkarıldı. Eczacılık bölümü ücreti ise 975 bin lira olarak belirlendi.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nde de tıp ve diş hekimliği ücretleri 1 milyon lirayı aştı.

Lokman Hekim Üniversitesi tıp, diş hekimliği ve eczacılık bölümlerine yüzde 45,8 zam yaptı. Tıp fakültesi ücreti 600 bin liradan 874 bin 800 liraya çıkarıldı.

Hukuk ve mühendislik fakültelerinde yüzde 80 civarında artış

Antalya Bilim Üniversitesi 380 bin lira olan hukuk fakültesi ücretini yüzde 81 artışla 688 bin 800 liraya yükseltti.

Başkent Üniversitesi'nin psikoloji, mühendislik ve hukuk bölümlerinde eğitim görmenin bedeli yüzde 60’ı aşan zam oranlarıyla 970-990 bin lira bandına taşındı.

Çankaya Üniversitesi tüm bölümlerde eğitim ücretini yüzde 69 artışla 585 bin liradan 990 bin liraya çıkardı.

TED Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği bölümünde eğitim görmenin bedeli yüzde 52’lik zamla 540 bin liradan 820 bin liraya yükseldi. Psikoloji ve mühendislik bölümleri ise 600 bin liradan 920 bin liraya çıkarıldı.

MEF Üniversitesi’nde bazı mühendislik bölümlerinde ücretler yüzde 79 artışla 1 milyon lira barajını aştı.