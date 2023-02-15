Vakıflardan konteyner kampanyası

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlar için "Bir Konteyner Bir Yuva" kampanyası başlattı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bir konteyner bir yuva. Birden binlere ulaşan yardımlarla, depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlarımız için yuva oluyoruz. TR590021000000200034100001 IBAN numaralı hesabımıza, açıklama kısmına 'KONTEYNER' yazarak bağışlarınızı gönderebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.