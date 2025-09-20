  1. Ekonomim
Vali açıkladı: Giresun'da sel ve heyelanlar nedeniyle 20 köye ulaşım sağlanamıyor

Giresun'da sağanak yağışın etkili olduğu Görele ve Çanakçı ilçelerinde Vali Mehmet Fatih Serdengeçti incelemelerde bulundu. Vali Serdengeçti, heyelan nedeniyle illerinde 20 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu söyledi.

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Görele ve Çanakçı ilçelerinde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, ildeki son durum hakkında bilgi verdi.

Vali Serdengeçti, heyelan sebebiyle toplam 20 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek "Dün geceden bu yana 32 ihbar aldık. Bunların 15'i sel ve su baskını, 14'ü heyelan, 2'si ise mahsur kalma vakasıdır" dedi.

Vali açıkladı: Giresun'da sel ve heyelanlar nedeniyle 20 köye ulaşım sağlanamıyor - Resim : 1
Görele'nin Sayfiye Mahallesi'nde Çanakçı Deresi'nin taşması sonucu yolda oluşan hasarı yerinde inceleyen Vali Serdengeçti, yetkililerden bilgi aldı.

Serdengeçti, burada yaptığı açıklamada, "Dünden itibaren Giresun vilayeti olarak yağışlara maruz kaldık. Özellikle bu yağışlar Görele, Çanakçı hattında son derece yoğunlaştı. Son 24 saatte sadece Çanakçı bölgesine 300 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bu ziyadesi ile yoğun bir yağış. Bu yağışlarda sel, afet ve taşkın gibi durumlarla karşı karşıya kaldık. Bu bağlamda tüm Giresunlu hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabi sevindiğimiz hadise şu, bir can kaybı olmaması" dedi.

Vali açıkladı: Giresun'da sel ve heyelanlar nedeniyle 20 köye ulaşım sağlanamıyor - Resim : 2

20 köy yolu ulaşıma kapalı

Yapılan ihbarlarla ilgili de bilgi veren vali Serdengeçti, "Şimdiye kadar 32 ihbar aldık. Bu ihbarların 15'i heyelan, 15'i de sel ve taşkın kaynaklı. Yağış devam ettiği için ihbarlar devam ediyor. 7/24 devletimiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde. 7/24 ayaktayız ve teyakkuz halindeyiz. 908 personelimiz iş başında. 225 aracımız ve 110'da iş makinemiz var. 20 köy yolumuz ulaşıma kapalı. İl Özel İdaremiz ve ilgili kurumlarımızın desteğiyle bu yolları açıyoruz. Doğankent-Çatak'ta eve yönelik heyelanda 8 vatandaşımız mahsur kalmıştı. Onlar güvenli alana nakledildi. Bir vatandaşımız aracı içerisinde sel nedeniyle mahsur kalmıştı. Onlar da güvenli alana nakledildi. Pazara kadar yağış devam edecek. Vatandaşlarımız dere yataklarından uzak durmalılar. Güvenli alanlarda bulunmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle yüksek yağışlarda olumsuzluk olmamasının sebeplerinden birisi de yapılan risk azaltma çalışmalarıdır" diye konuştu.

Vali açıkladı: Giresun'da sel ve heyelanlar nedeniyle 20 köye ulaşım sağlanamıyor - Resim : 3

