Vali açıkladı: Tarihinin en büyük yangını

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük ilçesinde çıkan ve 72 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin, "Gerçekten çok zamanında ve hızlı müdahale edildi. Bu kapasitemiz olmasaydı o yerleşim yerlerini kurtarmamız zor olurdu. Çok şükür kazasız belasız büyük bir yangını şimdilik atlattık ama tedbiri elden bırakmayacağız" dedi.

Kılıç, Dedeler köyünde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde gazetecilere, yangının kontrol altına alındığını ancak bölgedeki soğutma çalışmalarının 2-3 hafta süreceğini söyledi.

"Soğutma çalışmaları 2-3 hafta sürer"

Bölgede karaçam ormanlarının olduğunu, Orman Bakanlığı yetkililerinin bu ağaç türünde yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini söylediğini aktaran Kılıç, "Bu 2-3 haftalık süre içerisinde zaman zaman da dumanlar, ufak tefek alevlenmeler çıkabilir. Bu normaldir. Bunlar da zaten alınmış tedbirle anında giderilecektir" diye konuştu.

"Bolu'nun tarihindeki en büyük yangındı"

Yangının söndürülmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kılıç, şöyle devam etti:

Gerçekten yangın Bolu'nun tarihindeki en büyük yangındı. Böylesine bir yangına hızlı şekilde çok güçlü araçlarla havadan ve karadan müdahale edildi. Türkiye'nin dört bir tarafından yaklaşık 400 araç buraya geldi. Bunlar büyük alandaki yangının kısa sürede söndürülmesinde çok etkili oldu. Hala sahayı bu araçlarla baskı altında tutuyoruz. En ufak bir yangın olmasın, olanları da söndürmek için. Bunu gerçekten memnuniyetle ifade etmek istiyorum; bu imkanlarımız olmasa bu yangını bu kadar kısa sürede söndürmek mümkün olmazdı.

Kılıç, 30 kilometre sınırları olan bir alanın içerisinde yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın olduğundan bahsederek, "Bu yangınlarda zaman zaman tabii tansiyon arttı. Vatandaşımız evinin yanmasından, tarımsal işletmelerinin yanmasından çok tedirgin oldu ama bu kapasitemizle çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunun üstesinden hep beraber gelmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"Zarar daha sonra ortaya çıkacak"

Yangın alanında yapılacak çalışmalardan bahseden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Daha sonra yapılacak tespitlerle ne kadar alanın yandığı ortaya çıkacaktır. Burada resmi olarak şu aşamada, şu kadar alan yandı, şeklinde ifade etmemiz doğru olmaz ama büyük bir alan bu orman yangınından zarar görmüş oldu. Buraları Orman Kanunu, ilgili mevzuat kapsamında tekrar ağaçlandırmak zorundayız. Buranın yasalar anlamında korunmuş statüsü var. Dolayısıyla buralar eski haline inşallah kısa sürede getirilecektir. Onun için de ayrıca tüm kurumlar olarak bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Kılıç, yangın nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Göynük-Nallıhan kara yolunun yeniden trafiğe açıldığını hatırlattı.

"Vatandaşlarımızın evlerine, barklarına dönmelerini istiyoruz"

Bazı vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edilmesine değinen Kılıç, "Yangın bitti ama soğutma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın tabii evlerine, barklarına dönmelerini istiyoruz. Dönebilirler ama burada da tedbiri, dikkati elden bırakmamak gerekir. Hava sıcaklıkları çok yüksek. Önümüzdeki hafta da bu devam edecek. Nem oranı düşük ve rüzgarla yangın küçük bir anızla başladı, ne kadar bir alana yayıldı..." şeklinde konuştu.

Kılıç, yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı tedbirlerin devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşlara da dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

İklim değişikliğine bağlı ülkenin farklı yerlerinde yangınların çıktığına dikkati çeken Kılıç, vatandaşlardan bu konuya hassasiyet göstermelerini istedi.

Vali Kılıç, bir gazetecinin hasar tespit çalışmalarına yönelik sorusuna şu yanıtı verdi:

Bununla ilgili çalışmalar zaten yapılacak. Yerleşim yerleriyle ilgili çok şükür zararımız yok şu anda. Dolayısıyla cana bir zarar gelmedi, onun dışında mala aynı şekilde... Gerçekten çok zamanında ve hızlı müdahale edildi. Bu kapasitemiz olmasaydı o yerleşim yerlerini kurtarmamız zor olurdu.

- Orada o kadar tedbir alındı ki her yerleşim yerinin etrafında, yangın neredeyse evin saçağına sıçrama noktasında, arkadaşlar bastırdılar bunu. Çok şükür kazasız belasız büyük bir yangını şimdilik atlattık ama tedbiri elden bırakmayacağız.

Camilerden anons yapıldı

Öte yandan il, ilçe ve köylerdeki camilerin hoparlöründen yangınlara karşı dikkatli olunması yönünde anons yapıldı.

Anonsta, anız ve ormanlık alanlarda ateş yakılmaması gerektiği belirtilerek, ormanda veya çevresinde şüpheli duman veya ateş görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması istendi.