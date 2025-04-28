Vali Davut Gül açıkladı: İstanbul'da okullar depremde hasar aldı mı?

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen deprem sonrası tatil edilen okullar bugün tekrar açıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi yani bugün kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin "Afet Farkındalık Eğitimi" olarak işlenmesine karar vermişti.

İstanbul Valisi Davut Gül de bu kapsamda Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu'nda öğrencileri afet farkındalığı konusunda bilgilendirdi.

"Okullarımız depremde hasar almadı"

Vali Gül, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde okulların hasar almadığını bildirdi.

İstanbul Valisi Gül'ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Okullarımız depremde hasar almadı. Okullarımız evlerimizden daha güvenli. Eğitimde kullanılan binalar testten geçti. Deprem toplanma alanı dinamik bir süreç, diğer konularda olduğu gibi. İstanbul'da 5 bin 500 civarı deprem toplanma alanı var. Önemli olan deprem sırasında okullarımızın, iş yerlerimizin dayanıklı olması."