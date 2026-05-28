Vali Davut Gül'den İstanbul'un fethinin yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı

İstanbul Valiliği'nin sanal medya hesabından paylaşılan mesajda Vali Davut Gül, İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve bayram coşkusuyla idrak ettiklerini belirtti. Vali Gül, "29 Mayıs 1453, yalnızca bir şehrin kapılarının açıldığı gün değil; aklın, bilimin ve inancın zaferidir. Adaletle hükmetmenin, hoşgörüyle insanlığı kucaklamanın, nebevi müjdenin ışığında yeni bir dünya inşa etmenin sembolüdür." dedi.

Vali Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ecdadımız, bu şehri sadece fethetmedi; her sokağına, her semtine mührünü vurdu. Süleymaniye'de Boğaz'ı selamlayan ezanlarla, Sultanahmet'te semaya yükselen kubbelerle, Eyüp Sultan'da dualarla medeniyetimizin ebedi başşehri yaptı. Her dilden, her inançtan insanın huzur içinde yaşadığı bir esenlik yurdu haline getirdi. Bugün bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aynı ruhla bu kutlu emanete layık olabilmek için tüm gücümüzle çalışıyor; gönülleri fethetmeye devam ediyoruz. Gençlerimizin Fatih Sultan Mehmet Han’ın azmi, vizyonu ve liderliğinden aldığı ilhamla; bilimde, sanatta, teknolojide elde ettiği başarılarla Türkiye Yüzyılı’nın inşasına katkıları bunun en güçlü göstergesidir. Bu düşüncelerle, şehirlerin sultanı İstanbul'a hizmetkar olmayı nasip eden Rabbime hamd ediyor, Feth-i Mübin'in 573. yıl dönümünü kutluyorum. Fatih Sultan Mehmet Han ve kutlu askerleri başta olmak üzere kahraman ecdadımızı, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.