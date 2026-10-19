Vali Gül açıkladı: Konser sonrası ölümlerin nedeni belli oldu

Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 1 kişinin ise hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Ayazağa'da incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Konu konserle ilgili değil. Konsere giden 3 hemşehrimiz maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporlarında tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi meydana geldi. Konser ya da konserde yenilen içilen ürünlerle ilgili bir problem yok. Tarım müdürlüğümüz numuneleri aldı. Ayrıca ölüm ve yaralama olduğu için adli süreç sürüyor" dedi.