  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Vali Gül açıkladı: Konser sonrası ölümlerin nedeni belli oldu
Takip Et

Vali Gül açıkladı: Konser sonrası ölümlerin nedeni belli oldu

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli'deki "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin, "Konsere giden 3 hemşehrimiz maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporlarında tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi meydana geldi" dedi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Vali Gül açıkladı: Konser sonrası ölümlerin nedeni belli oldu
Takip Et

Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 1 kişinin ise hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Ayazağa'da incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Konu konserle ilgili değil. Konsere giden 3 hemşehrimiz maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporlarında tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi meydana geldi. Konser ya da konserde yenilen içilen ürünlerle ilgili bir problem yok. Tarım müdürlüğümüz numuneleri aldı. Ayrıca ölüm ve yaralama olduğu için adli süreç sürüyor" dedi.

Çukurova Belediyesine operasyon: Başkan Kozay dahil 44 gözaltıÇukurova Belediyesine operasyon: Başkan Kozay dahil 44 gözaltıGündem
Akaryakıta indirim bekleniyor: İşte 19 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim bekleniyor: İşte 19 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Elon Musk 72 milyon çocuğa 12 milyar dolarlık hisse dağıtacak!Elon Musk 72 milyon çocuğa 12 milyar dolarlık hisse dağıtacak!Dünya
Akaryakıta indirim bekleniyor: İşte 19 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim bekleniyor: İşte 19 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi