Vali Gül: Bu cumartesi - pazar hemşerilerimizin evlerinde dinlenmelerini istirham ediyoruz

İstanbul’da yaşanan sağanak yağışların ardından hasar tespit çalışmaları devam ederken, İstanbul Valisi Davut Gül yağışlardan en çok etkilenen noktalardan biri olan Beykoz’a gelerek hasar gören ev ve iş yerlerini ziyaret etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de sunan Vali Gül, her türlü zararın karşılanacağını vatandaşlara aktardı. Vali Gül’e Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’de eşlik etti.

"Beykoz'da herhangi bir can kaybımız olmadı, aynı şekilde kayıp hemşerimiz de yok"

Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Biliyorsunuz, yağmurda en çok yağış alan yerlerin başında Beykoz geliyordu. Bugün de Beykoz'dayız. Kaymakamımızla, belediye başkanımızla alanda geziyoruz. Beykoz'da herhangi bir can kaybımız olmadı. Aynı şekilde kayıp hemşerimiz de yok. Yaklaşık 320 civarında evde su baskını, 20 civarında da iş yerinde su baskını var. Bunun dışında da çeşitli yapısal hasarlar var. İstinat duvarı ve benzeri. Onlar tespit ediliyor. Şu an hemşerilerimizin zararlarının karşılanması için, arkadaşlarımız defterdarlığın koordinasyonunda bütün hepsini tespit ettiler. Pazartesi itibariyle eşya ve benzeri zararları AFAD'ın koordinasyonunda karşılayacağız. Sonraki aşamada özellikle hemşerilerimizin temizlik ve benzeri ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Beykoz Belediyemiz bu işleri koordine etti. Diğer kurumlar görevlerini yapıyorlar. Rabbim beterinden saklasın. Gördüğünüz gibi Beykoz normalleşmiş, diğer yerlere göre çabuk toparlanmış. Bundan sonraki aşamada hemşerilerimizin bir an önce eski düzenlerine gelmeleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bizleri talimatlandırdığı gibi yaraların olabildiğince sarılması" dedi.

Anadolu Yakası’nda bugün beklenen yağışlar için uyarılarda da bulunan Gül, "Bugün ve yarın yağış bekleniliyor. Çok büyük ölçüde bir yağış değil ama ortalamanın üzerinde yağışlar. Özellikle toprak kayması ve buna benzer risklere karşı hemşerilerimizin duyarlı olması lazım. Geçmiş yıllarda su basan ya da su basma riski olan alanlarda kalmamaları bu riske maruz kalabilecek hemşerilerimizin, 112 ile irtibata geçtiklerinde kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda bunları misafir ettiklerimizi söylemiştik. Burada da Beykoz Kaymakamlığımız aynı şekilde işleri koordine ediyor. Ayrıca, ikinci bir duyurumuz da zorunlu olmadıkça evlerinden mümkün olduğunca çıkmamaları. Çıktıklarında da toplu taşımayı kullanmaları, çünkü trafik yoğunluğu da bu anlamda sıkıntı oluşturuyor. Bu cumartesi, pazar hemşerilerimizin evlerinde dinlenmelerini istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.