Vali Gül duyurdu: İstanbul’da sel mağdurlarına destek ödemeleri başlıyor

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağışların yol açtığı selin ardından bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor. Ayazağa’da incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, afet sonrası yürütülen çalışmalar ve alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

İstanbul’daki sel felaketinde tarımsal zarar 60 milyon lirayı buldu

“Yıkılacak yerlerin yıkımları tamamlandı. Dere yatakları ıslah ediliyor. Dere yatağının olduğu yerde bir işgal varsa, yıkılması gereken bir bina varsa yıkılması sağlanıyor.” ifadelerine yer veren Gül, “Zarar tespitleri tamamlandı. Tarımsal zararların tamamını tespit ettik. Yaklaşık 60 milyon liralık zarar var.” açıklamasında bulundu.

Selden etkilenen ev ve iş yerleri için ödemeler başlıyor

Sözlerinin devamında, “Başta burada yıkılan binalar olmak üzere, iş yerleri, evlerin zarar ziyanları da bugünden başlayarak ödemelere başlayacağız, bugünden itibaren ödemelere başlayacağız” diyen Vali Gül, “İstanbul'da toplamda 6 kişi vefat etti, 1 kişi kayıp. Kocaeli ve İstanbul'da toplamda 8 kişinin cansız bedeni bulunmuş oldu. 1 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

2 bin 500 kişiye daha 10’ar bin lira destek verilecek

Toplamda 19 bin 300 ihbar geldiğini açıklayan Vali Gül, “Her bir ihbara arkadaşlarımız giderek yerinde tespit yapıyor. Bu ihbarların bazıları evin çatısının akması şeklinde olabiliyor. Bazıları bodrum katında ya da kotu düşük olan yerlerde eşyaların tamamının zarar gördüğü durumlar olarak da karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla birbirinden farklı sıkıntıları olan ancak 19 bin 300 civarında ihbarın geldiği bir afet yaşadık” sözlerini iletti.

Vali Gül, “Burada da tespit edilen, şu an itibarıyla ev olarak ciddi anlamda zarar gören yaklaşık 2 bin hemşehrimiz var. Onların zararlarının karşılanmasına başlandı. Daha küçük zararı olan ve cuma günü ödeme yaptığımız 5 bin 200 hemşehrimize 10'ar bin lira verilmişti” diyerek “Buna ilaveten bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin 500 hemşehrimize daha 10'ar bin lira yatıracağız” açıklamasında bulundu.

Ayazağa’da yıkımlar dere ıslahı projesi kapsamında yapılıyor

Ayazağa'daki bina yıkımlarına ilişkin kamuoyunda oluşan soru işaretlerine de yanıt veren Vali Gül, “Ayazağa'da her gördüğümüz yeri yıkmıyoruz, yıkmayacağız. Bunun mantığı şu arkadaşlar: İstanbul'un her tarafında olduğu gibi burada da derenin bir yatağı var. Dolayısıyla da dere yatağının neresi olduğu teknik olarak belli.” sözlerini sarf etti.

Vali gül, “O derenin yatağı neredeyse, ıslah nerede yapılacaksa, proje nereyi kapsıyorsa ve orada bir işgal varsa ya da yıkılması gereken bir bina varsa, bunun yıkılması sağlanıyor. Yoksa etrafınıza baktığınızda 'şu bina da yıkılsın, bu bina da yıkılsın' ne böyle bir niyetimiz var, ne de bunun gerçekliği var” açıklamasında bulundu.

Şile’de hasar tespitleri sürüyor

Ayazağa'daki çarpık yapılaşmaya yönelik çalışmalar hakkında da konuşan Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un daha önce duyurduğu Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin hizmet vermeye başladığını ifade etti.

Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde faaliyete geçen ofisin, binalarını dönüştürmek isteyen yurttaşlara teknik destek sağlayacağını belirten Gül, arsa, imar ve ada bazlı dönüşüm olanaklarının burada değerlendirileceğini söyledi. Vali Gül, ofisteki görevlilerin hafta sonundan itibaren yurttaşlara bilgilendirme yapmaya başladığını aktardı.

Açıklamasının devamında, “Anadolu Yakası'nda, özellikle Şile'de yağışlar çok fazla etkisini gösterdi. Şile'de birçok evi ve iş yerini su bastı. Hamdolsun, herhangi bir can kaybı yok. Mahsur kalan kimse de yok. Sular da çekilmeye başlandı. Orada da ekiplerimiz hem suların tahliyesini hem de suların çekildiği yerlerde zararların ve ziyanın tespit edilmesini takip ediyorlar, tespit ediyorlar” ifadelerine yer veren Gül, “Burada da bugün altıncı gün. Özetle, önemli bir kısmını geride bıraktık. Bunların içerisinde yıkılacak yerler vardı. Arkada görüldüğü gibi yıkımlar burada tamamlandı.” dedi.

İstanbul ve Kocaeli’de sel felaketinde can kaybı 8’e yükseldi, 1 kişi kayıp

Vali Gül, “Pendik'te, Gebze'de kaza geçirip Pendik'e kadar sürüklenen iki vatandaşımız vardı. Onların da arama çalışmaları devam ediyordu. Kendilerine ulaşıldı. Maalesef ikisi de vefat etmişti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu an aranan sadece 1 hemşehrimiz kaldı. O hemşehrimizi de inşallah kısa sürede bulmayı ümit ediyoruz” sözlerini sarf ederek “İstanbul'umuzda toplamda 6 kişi vefat etti, 1 kişi kayıp” dedi.

Gül, açıklamasının devamında, “Kocaeli'nde vefat edip Pendik'e kadar sürüklenen 2 kişi, jandarma arama kurtarma ekiplerimiz tarafından ölü olarak bulundu. Dolayısıyla Kocaeli ve İstanbul'da toplamda sekiz kişinin cenazesi İstanbul'da bulunmuş oldu. 1 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor.” ifadelerini kullandı.