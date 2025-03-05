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Vali Gül, İmamoğlu'na yanıt verdi: "Şehri ilgilendiren konulardan çok siyaset konuşuluyor"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim açılışıma vali, kaymakam gelemez. Niye? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi" dedi. İstanbul Valisi Davut Gül, İBB'nin etkinliklerine neden katılmadığına dair İmamoğlu'na cevaben bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi
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Vali Gül, İmamoğlu'na yanıt verdi: "Şehri ilgilendiren konulardan çok siyaset konuşuluyor"
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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eleştirisine yanıt verdi.

Gül, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin etkinliklerine katılmama nedenini, etkinliklerde şehri ilgilendiren konulardan çok siyaset konuşulmasını gerekçe göstererek açıkladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Benim açılışıma vali, kaymakam gelemez. Niye? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi!" sözlerine yanıt verdi.

"Talihsiz bir açıklama"

Vali Gül, "Talihsiz bir açıklama olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok. Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerine katılmama sebebim, şehri ilgilendiren mahallî ve müşterek görevlerden çok genel siyaseti ilgilendiren konuların konuşulmasıdır" ifadelerini kullandı.

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