Vali Gül: İstanbul’da eğitim veren tüm okullarımız depreme dayanıklı

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin okulların son durumuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, okulların depreme dayanıklı ve güvenli hale getirildiğini açıkladı.

Konuşmasına 2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, anne babalara, İstanbul’a ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyerek başlayan İstanbul Valisi Davut Gül, "Yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrencimiz ve 170 bin öğretmenimizin ders başı yapacağı İstanbul’umuzla ilgili sizlerle paylaşmak istediğim iki müjdemiz var. Birincisi, 2025-2026 eğitim öğretim yılına İstanbul’umuz, 46 yeni okul ile merhaba diyor. Yapımı tamamlanan bu okullarımızla birlikte on binlerce öğrencimiz daha modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmuş olacak. Yeni açılan okullarımızın arasında ilkokullar, ortaokullar, liseler, anaokulları ve halk eğitim merkezleri bulunuyor. Bu ne demek? İstanbul’un her yaş grubundan öğrencisine dokunuyoruz; her kesime hitap eden yatırımları hayata geçiriyoruz demek İkinci müjdemiz, çok daha hayati bir konu. Artık, İstanbul’da eğitim veren tüm okullarımız depreme dayanıklı. 2006 yılında kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığımız tarafından 1999 depreminden önce yapılan bin 530 okul, depreme dayanıklılık konusunda incelendi. Bu okullardan bin 336’sının riskli olduğu tespit edildi. 359’u yıkılıp yeniden yapıldı. 816’sı güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi. 61 okulun yeniden yapım ya da güçlendirme çalışmaları sürüyor. 100 okulun ihale süreçleri devam ediyor" dedi.

"İstanbul’daki eğitim veren tüm okul binaları güvenli hale getirildi"

İstanbul'daki okul binalarının güvenli hale getirildiğinin altını çizen Gül, "Yeniden yapılması gerekenler yapıldı. Güçlendirmesi gerekenler, güçlendirildi. İstanbul’daki eğitim veren tüm okul binaları güvenli hale getirildi. Çocuklarımızın güven içinde eğitim görmesi bizim en öncelikli sorumluluğumuz. Hamdolsun, bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak, kendimizi bununla sınırlamıyoruz. Şu anda İstanbul’umuzun 39 ilçesinde kamu kaynakları ve hayırseverlerimizin katkılarıyla 150 okulumuzun inşası devam ediyor. Özetlemek gerekirse İstanbul’da eğitim büyümeye devam ediyor. İstanbul, geleceğini güvenle inşa ediyor. İstanbul, yarınlarına bugünden hazırlanıyor. Şunu çok iyi biliyoruz ki güvenli ve modern eğitim ortamları için yapılan bu yatırımlar, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacak" diye konuştu.

"Hedefimiz İstanbul'un tamamında tekli eğitime geçmek"

Hedeflerinin İstanbul'un tamamında tekli eğitime geçmek olduğunu belirten Vali Gül, "Bu sebeple önümüze bir hedef koyduk, İstanbul’un tamamında tekli eğitime geçmek. Halihazırda okullarımızın yüzde 78’inde, 2 bin 371 okulda tam gün eğitime devam edilirken yüzde 22’sinde, 677 okulumuzda ikili eğitim veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milli Eğitim Bakanımızın öncülüğünde bu hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

42 bin metrekare alana sahip kampüsteki okullar hakkında bilgi veren Vali Gül, "Yeni açılan 46 okulumuzdan üçü bu kampüste yer alıyor. Bu okullarımızdan Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 dersliği ve 36 atölyesiyle bin 370 öğrencimize; Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 dersliği ve 39 atölyesiyle 289 öğrencimize; 40 oda ve 118 yataklı uygulama oteline sahip Zeytinburnu Mehmet İhsan Mermerci Turizm Meslek Lisesi 24 dersliği ve 39 atölyesiyle 475 öğrencimize ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

Vali Gül, konuşmasının ardından kampüse gezerek yetkililerden bilgi aldı.