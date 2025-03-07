Valilik duyurdu! Ankara'da 1084 kişi yakalandı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

664 kişi yakalandı

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 35, 5 yıla kadar hapis cezası olan 361 ve ifadeye yönelik aranan 664 kişi yakalandı.