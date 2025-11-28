Valilik duyurdu: Ankara'da aranan 994 kişi yakalandı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 21-27 Kasım tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı.

994 kişi yakalandı

Çalışmalarda, yirmi yıl ve üzeri hapis cezası olan 8, on yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, beş ila on yıl arası hapis cezası olan 46, beş yıla kadar hapis cezası olan 354 ve ifadeye yönelik aranan 569 şüpheli olmak üzere 994 kişi yakalandı.