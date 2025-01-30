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Valilik duyurdu: Biber gazı taşımak yasaklandı

Eskişehir'de valilik, TSK, emniyet ve özel güvenlik görevlilerinin dışında biber gazı taşınmasını yasakladı.

Haber Merkezi
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Valilik duyurdu: Biber gazı taşımak yasaklandı
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Eskişehir'de eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurmasının yasaklandığı açıklandı.

Karar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025/24 Sayılı Eskişehir Valiliği oluru ile gaz spreylerinin (biber gazı) sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etki bırakabileceği ve eğitimsiz kişilerin kullanımına sunulmasının genel güvenlik asayiş yönünden sakınca doğurabileceği nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı (eğitim almış, sertifikası bulunan) dışındaki tüm kişi ve kuruluşların biber fazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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