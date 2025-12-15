Valilik duyurdu: Cami önlerinde milli piyango ve şans oyunu satışı yasaklandı

İstanbul Valiliğine ulaşan şikâyetlerde, özellikle yılbaşı öncesinde milli piyango bileti satışlarının cami önlerine kadar taşındığı belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Valiliği, ibadethanelerin huzur ve düzeninin korunması amacıyla yeni tedbirler alınmasını kararlaştırdı

Genelgede, camilerin toplumun her kesiminin rahatlıkla ibadet edebildiği mekânlar olduğu vurgulanarak, bu alanların ibadet, eğitim ve kültür merkezi niteliğinin korunmasının esas olduğu ifade edildi. Vatandaşların huzur içinde ibadet edebilmesi için cami çevrelerinde şans oyunu satışlarının engelleneceği kaydedildi

Uygulamanın etkin şekilde hayata geçirilmesi için kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin denetimleri artıracağı bildirildi. Genelgede, uygulamada herhangi bir aksaklığa izin verilmemesi istendi

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla yayımlanan genelge, ilçe kaymakamlıkları, belediyeler, emniyet ve jandarma birimleri ile ilgili kurumlara gönderildi.