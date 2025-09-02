Valilik duyurdu: Eber Gölü’ne giriş çıkışlar yasaklandı

Afyonkarahisar Valiliği, Eber Gölü’ne giriş ve çıkışları yasaklandı. Konuyla ilgili yazılı açıklamada, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine sınırı bulunan ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak tescil edilen ve aynı zamanda doğal sit alanı statüsüne sahip Eber Gölü’nü korumak için tedbirler alındığı kaydedildi.

"Müdahalelerde zaman zaman güçlük yaşıyor"

Gölde meydana gelen saz yangınlarıyla mücadele kapsamında yoğun tedbir alan ekipler, alanın büyük olması, göle birçok giriş çıkış noktası bulunması ve gölün bataklık olması nedeniyle müdahalelerde zaman zaman güçlük yaşıyor.

Bu çerçevede 5-6 noktada muhtemelen kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülen yangınların söndürülmesi için yörede yaşayan halkın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek amacıyla Eber Gölü’ndeki yangınlar sona erinceye ve ikinci bir valilik emrine kadar 2 Eylül 2025 tarihi itibariyle göle giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Açıklamada ayrıca "Valilik emrine aykırı hareket edenlere Kabahatler Kanununca idari yaptırım uygulanacak" ifadelerine yer verildi.