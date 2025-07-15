Valilik duyurdu: Giresun'da denize girmek yasaklandı
Giresun Valiliği, kentte olumsuz deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Giresun Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla il genelindeki sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Sahil ve plajlarda denize girmek yasaklandı
Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Can güvenliğini tehdit eden olumsuz deniz şartları nedeniyle bugün 15 Temmuz 2025 Salı Giresun il sınırları içerisindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.
Valilik: Güvenliğinizi riske atmayın
Açıklamada ayrıca vatandaşlara, güvenliklerini riske atmamak adına yasağa uymaları çağrısında bulunularak, "Denize girmeyiniz, Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yasağa uymalarını önemle rica ederiz. Uyarıları dikkate alınız, güvenliğinizi riske atmayınız" denildi.
Ekipler sahil şeritlerinde denetim yapacak
Yetkililer, gün boyunca ekiplerin sahil şeritlerinde denetimlerini sürdüreceğini ve vatandaşların kurallara riayet etmeleri konusunda duyarlı olmaları gerektiğini belirtti.