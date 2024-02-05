Valilik duyurdu: Hatay'da eğitime 1 gün ara verilecek
Hatay'da 6 Şubat depremlerinin 1. yılı dolayısıyla eğitime 1 günlük ara verildiği bildirildi.
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Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı dolayısıyla 6 Şubat 2024'te eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.