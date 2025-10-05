  1. Ekonomim
Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, bugün Ayasofya–Eminönü hattındaki Filistin’e destek yürüyüşü dolayısıyla bazı yolların kapatılacağını, ve alternatif güzergâhların belirlendiğini bildirdi.

Filistin’e Destek Platformu’nun bugün Ayasofya Meydanı’ndan Eminönü Meydanı’na düzenleyeceği yürüyüş nedeniyle bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği bildirildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 05 Ekim 2025 tarihinde Ayasofya Meydanı-Eminönü Meydanı arasında düzenlenecek olan yürüyüş programı kapsamında Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak, Çiçek Pazarı Sokak program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi.

Alternatif yollar ise şöyle:

Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi.

