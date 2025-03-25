Valilik duyurdu: İstanbul'da bu metro istasyonları kapatıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması kararı sonrasıyapılan eylemlere ilişkin yeni toplu ulaşım kısıtlaması yapıldı.

Metro İstanbul, ''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir'' açıklamasını yaptı.