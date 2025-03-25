  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Valilik duyurdu: İstanbul'da bu metro istasyonları kapatıldı
Takip Et

Valilik duyurdu: İstanbul'da bu metro istasyonları kapatıldı

İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Füniküler hattı ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Valilik duyurdu: İstanbul'da bu metro istasyonları kapatıldı
Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması kararı sonrasıyapılan eylemlere ilişkin yeni toplu ulaşım kısıtlaması yapıldı.

Metro İstanbul, ''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir'' açıklamasını yaptı. 

Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındıYönetmen İlker Canikligil gözaltına alındıGündem

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kışkırtmalara prim vermeyeceğiz!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kışkırtmalara prim vermeyeceğiz!Gündem

 

Gündem
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Özgür Özel'den yeni boykot listesi
Özgür Özel'den yeni boykot listesi
İmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu
İmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu
CHP’nin kurduğu boykotyap.com açıldı: İşte yeni boykot listesi...
CHP’nin kurduğu boykotyap.com açıldı: İşte yeni boykot listesi...
CHP'den miting kararı: İki büyük meydandan birinde olacağız
CHP'den miting kararı: İki büyük meydandan birinde olacağız
Cevdet Yılmaz: Beklentiler 1-2 puan değişebilir
Cevdet Yılmaz: Beklentiler 1-2 puan değişebilir