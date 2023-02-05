Valilik duyurdu: İstanbul'da okullar yarın tatil

İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Hafta sonu beklenen yağış fırtınayla birlikte yer yer kar yağışına döndü. Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Sancaktepe ve Sultanbeyli'da kar kalınlığının 7 santimetreye kadar çıkabileceğini söyledi.



İstanbul'da yoğun bir kar yağışı olmasa da beyaz bir örtünün kenti kaplayacağını belirtti.

20.45 istanbul'da okullar yarın tatil edildi

Kar tatili haberleri peş peşe açıklanırken "İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?" sorusuna valilikten açıklama geldi. Hava koşulları nedeniyle İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. İstanbul'da okullar Pazartesi (6 Şubat) günü tatil oldu.

19.45 Esenyurt'ta çatılar uçtu

İstanbul'da Esenyurt'ta Lodos nedeniyle Esenyurt’ta İstiklal Mahallesi Köknar Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Savrulan çatının parçaları, sokakta park halinde bulunan 2 aracın üstüne düştü. İki araçta da hasar meydana geldi. Uçan çatıdan düşen parçalar, olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Esenyurt'ta lodos çatıları uçurdu

Fatih'te ise Vatan Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü önünde yol kenarında bulunan ağaç, fırtınanın etkisiyle boş bir taksinin üstüne devrildi. Devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından kesilip yol kenarına alındı.

Can kaybının olmadığı olayda bir aydınlatma direği zarar gördü.

19.30 Şiddetli fırtına uçuşları etkiliyor

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapacak olan uçaklar şiddetli rüzgar nedeniyle havada tur atarken bazı uçaklar ise Antalya’ya Havalimanı’na yönlendirildi.



İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşanıyor.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında alınan karar doğrultusunda, bugün saat 17:00’den itibaren uçuşlarda yüzde 20 oranında azaltmaya gidilen Sabiha Gökçen Havalimanı’na şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar iniş yapamıyor. Bazı uçaklar havada tur atıyor. Bazı uçaklar ise Antalya’ya Havalimanı’na yönlendirildi.

Gece saatlerindeki beklenen rüzgar nedeniyle başka meydanlara yönlendirilecek uçak sayısının artması bekleniyor. (Hüseyin ASLIYÜCE)





