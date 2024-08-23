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Valilik duyurdu: İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeniyle 25 Ağustos Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Haber Merkezi
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Valilik duyurdu: İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeniyle Vatan Caddesi başta olmak üzere bazı yollar 25 Ağustos Pazar günü 06.00'dan prova bitimine kadar trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, trafiğe kapatılacak yollar 

- Vatan Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı) gidiş ve gelişler,

- D 100 kuzey ve güney yönünden Vatan Caddesi giriş,

- 10.Yıl Caddesi’nden Vatan Caddesi'ne giriş,

- Edirnekapı’dan Vatan Caddesi'ne giriş,

- Oğuzhan Caddesi’nden Vatan Caddesi'ne giriş,

- Sofular Caddesi’nden Vatan Caddesi'ne giriş,

- Halıcılar Caddesi’nden Vatan Caddesi'ne giriş,

- Akdeniz Caddesi’nden Vatan Caddesi'ne giriş,

- Akşemsettin Caddesi’nden Vatan Caddesi'ne giriş,

- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Vatan Caddesi'ne giriş,

- Keçeci Meydan Sokak’tan Vatan Caddesi'ne giriş,

- Hal Yolu güneyden Vatan Caddesi'ne giriş,

- Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi'ne katılım,

- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım,

- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçinden) Vatan Caddesi’ne katılım.

Alternatif yollar ise şöyle:

- Turgut Özal Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Atatürk Bulvarı,

- D 100 Karayolu,

- O-3 Hal Yolu.

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