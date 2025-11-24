Valilik duyurdu: İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı

İstanbul Valiliği, şehir genelindeki tüm kaymakamlıklar, emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına gönderdiği yazıyla sahipsiz hayvanlarla ilgili yeni bir uygulamanın yürürlüğe girdiğini bildirdi. Valilik, İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 02.07.2025 tarihli toplantısında alınan kararların esas alınarak uygulamaya geçilmesini talep etti.

Kemirgen popülasyonunda artış

Genelgede, özellikle haşere ve kemirgen popülasyonunda artış yaşandığı ve bunun çevresel kirliliğe yol açtığı belirtilerek, riskin azaltılması için belirli alanlarda sahipsiz köpeklere yapılan kontrolsüz beslemelere müdahale edilmeyeceği ifade edildi.

Bu alanlar arasında:

Sağlık kurumları

Eğitim kurumları

Havalimanları

İbadethaneler

Park ve bahçeler

Yol kenarları

Çocuk oyun alanları gibi yoğun kullanım alanlarının bulunduğu aktarıldı.

Beslenme kaynaklı çevresel risklerin azaltılması hedefleniyor

Valilik, uygulamanın sahada eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi için konunun sıralı amirler tarafından titizlikle takip edilmesini istedi. Böylece sahipsiz hayvanlara yönelik kontrolsüz beslenme kaynaklı çevresel risklerin azaltılması hedefleniyor.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması, Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi,

02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi, Konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can-mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."